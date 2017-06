MR geen voorstander van het door Ecolo gevraagde cumulverbod

De MR wil enkel een cumulverbod voor burgemeesters en schepenen van steden groter dan 50.000 inwoners. Mandatarissen van kleinere gemeenten zouden die job wel nog mogen combineren met een parlementszetel. Een volledig cumulverbod zoals de groenen willen, gaat voor de liberalen dus te ver. De MR wil wel snoeien in structuren en mandaten en maatregelen nemen om belangenconflicten te vermijden.

Ecolo had een twintigtal maatregelen rond goed bestuur op tafel gelegd. De groenen vinden dat er eerst over een sanering van de politiek gesproken moet worden en dat pas nadien over mogelijk coalities gepraat moet worden. Chastel vindt dat beide discussies tegelijkertijd kunnen, zodat de crisis niet te lang duurt.

Ecolo blijft echter bij hun eis. 'Wij zijn hier om meerderheden te zoeken voor onze voorstellen rond goed bestuur', zegt covoorzitter Zakia Khattabi. "De regeringen zijn er en moeten werken. Over de zaken rond goed bestuur kan ik mij niet voorstellen dat we niet snel resultaat zouden kunnen boeken. We spreken er al zo lang over.'

Woensdag spreekt de top van Ecolo met PS en Défi.