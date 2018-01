MR-Europarlementslid bied premier Michel excuses aan na kritiek op uitwijzingen naar Soedan

'Met de affaire-Soedan hebben we vandaag de grens bereikt van wat deontologisch tolereerbaar is', zei MR-europarlementslid Gérard Deprez, een vertrouweling van premier Charles Michel, onlangs in L'Echo. 'Je kan het niet anders zeggen: mensen terugsturen naar Soedan is onaanvaardbaar. Je kan je niet verschuilen achter het feit dat andere Europese landen hetzelfde doen; met de diensten van een dictatuur werk je niet samen. Voor mij, maar ook voor veel MR-kiezers, grenst dit aan hetgeen tolereerbaar is.'

Deprez heeft de premier nu zijn excuses aangeboden voor die verklaringen. 'Sommige politieke spelers hebben mijn uitspraken gebruikt en dat heeft de premier schade toegebracht, als premier en als mens', zegt Deprez. Hij blijft wel bij zijn analyse over staatssecretaris Theo Francken, maar benadrukt dat hij nooit het ontslag van de staatssecretaris heeft gevraagd. Deprez hoopt dat het onderzoek dat het CGVS zal voeren naar de uitwijzing van Soedanezen snel resultaten oplevert.