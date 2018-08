MR en CDH willen herfederaliseren: 'Ze lijden aan verkiezingskoorts'

Ligt het aan het warme weer, die plotselinge aanval van belgicisme bij sommige Franstalige partijen? Eerst publiceerden de MR-jongeren een open brief in La Libre Belgique, mede ondertekend door een aantal federale MR-ministers en -parlementsleden, met een oproep om bevoegdheden zoals klimaat, energie, gezondheid en buitenlandse handel opnieuw naar het federale niveau over te hevelen. De genoemde reden? Efficiëntiewinst. Versnippering over verschillende beleidsniveaus staat een krachtdadig beleid op al die gebieden in...