Mosul: Groen looft 'nuttige informatie' Vandeput, verwijten tussen SP.A en N-VA

Het blijft wel wachten op de resultaten van internationaal onderzoek om te weten of Belgische F-16's aan de basis van het incident lagen. 'De finale vraag - waren we erbij, waren het onze bommen? - die kan ik vandaag niet beantwoorden', herhaalde Vandeput na de bijeenkomst van de Kamercommissie die de Belgische militaire missies in het buitenland opvolgt.

Achter gesloten deuren en samen met enkele topmilitairen had hij net 'alle beschikbare informatie' gegeven. Voorlopig staat niet vast of en hoeveel slachtoffers toen gevallen zijn door de luchtaanvallen van de internationale coalitie. Ook terreurgroep IS zou aan de basis kunnen liggen van de explosies, aldus de minister. 'Het is heel belangrijk om te onthouden dat IS een terreurorganisatie is die ook menselijke schilden inzet.'

Ook generaal-majoor Frederik Vansina, het hoofd van de Belgische luchtcomponent, beklemtoonde dat het om 'een zeer vuile oorlog' gaat tegen een terreurgroep 'die misdaden tegen de mensheid begaat, zoals de inzet van menselijke schilden. Soms zijn de feiten niet wat ze op het eerste zicht lijken', aldus de generaal. 'De coalitie heeft, bijgestaan door de Iraakse autoriteiten, de exacte locatie geïdentificeerd waar de lichamen aangetroffen zijn. Maar er wordt nog onderzocht of die slachtoffers gevallen zijn door toedoen van de coalitie of van IS.'

Respect

De internationale coalitie onder leiding van de VS heeft eerder al burgerslachtoffers toegegeven, dus minstens die openheid wordt wel verwacht. Het is echter niet de gewoonte dat de coalitie ook vrijgeeft welk land de vliegtuigen uitstuurde die het bombardement in kwestie uitvoerden.

Vandeput riep in dat verband trouwens op tot terughoudendheid en begrip. 'Dat was ook mijn openingszin zonet in de commissie. Ik vraag respect voor onze mensen die daar actief zijn, die vrouw en kind achterlaten om in onze naam opdrachten te gaan uitvoeren met het oog op onze veiligheid en die van de mensen daar', aldus de minister. 'Uiteraard wil ik geen burgerslachtoffers en onze piloten evenmin.'

Transparant

Volgens Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt bleek tijdens de commissiezitting inderdaad 'dat de Belgische luchtmacht steeds zeer voorzichtig te werk gaat'. Hij sprak na afloop van een 'zeer nuttige zitting. We hebben heel veel informatie en details gekregen, in alle openheid'.

Gerustgesteld is hij echter nog niet. Daarvoor is het wachten op de resultaten van het onderzoek van de internationale coalitie, zegt ook De Vriendt. Verwacht wordt dat dit in de komende weken rond zal zijn.

Communiceren

De Vriendt blijft er wel bij dat minister Vandeput veel proactiever en transparanter moet communiceren. 'Je moet niet wachten tot het lekt en dan nog krampachtig proberen zo weinig mogelijk te zeggen. Dat creëert een flou artistique die in de kaart speelt van terreurgroep IS en diens propagandamachine.'

Minister Vandeput communiceert naar eigen zeggen bewust 'vrij beperkt' over de militaire operaties, 'met het oog op onze eigen veiligheid en om loyaal te blijven ten aanzien van onze partners in de internationale coalitie'.

Bovendien zou het volgens de N-VA'er 'de wereld op zijn kop' zijn om nog voor de onderzoeken rond zijn al te verkondigen dat Belgische F-16's mogelijk betrokken zouden kunnen zijn. 'Ofwel kiezen we dat ik vaker algemeenheden verkondig, ofwel geef ik de verkozenen des volks achter gesloten deuren alle informatie, volgens de regels die we hier hebben afgesproken', zo reageerde Vandeput op de eisen om meer openheid. 'Op zijn minst maandelijks sta ik de opvolgingscommissie te woord.'

SP.A

Vandeput toonde zich dan ook allerminst opgezet met de forse kritiek uit SP.A-hoek. 'Ik betreur dat zij die het hardst schreeuwen om transparantie, het niet nodig vinden om hier te komen luisteren wanneer alle informatie gegeven wordt', klonk het nog. Het SP.A-lid van de opvolgingscommissie, Alain Top, liet wel van zich horen in de media, maar verblijft momenteel in het buitenland.

SP.A-voorzitter John Crombez noemde de sneer van de minister intussen 'zielig en kinderachtig'. Hij wijst erop dat de vergadering slechts kort voordien was aangekondigd en dat een vervanger sturen in de opvolgingscommissie niet mogelijk is.

Op Twitter werd er fel gekibbeld tussen beide partijen:

.@alain_top In commissie zonet alle uitleg gegeven. #transparant en #volledig . Ik heb u noch uw partij daar gezien. Vreemd. -- Steven Vandeput (@svandeput) 3 april 2017

@svandeput @alain_top Een Minister hoeft niet per se zielig & kinderachtig te zijn. Vergadering is 2 uur voordien samengeroepen, een vervanger sturen mocht niet. -- John Crombez (@johncrombez) 3 april 2017

@johncrombez @alain_top Schreeuwen om uitleg op twitter maar kat sturen als het erop aankomt. Hoe noem je dat dan? -- Steven Vandeput (@svandeput) 3 april 2017