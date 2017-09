Moslims in EU hebben meer vertrouwen in democratie dan gemiddelde burger

Het FRA bevroeg meer dan 10.500 moslim-migranten van de eerste en tweede generatie uit Turkije, Afrika en Azië, in 15 landen van de Europese Unie. De resultaten 'maken de bewering dat moslims niet in onze gemeenschappen geïntegreerd zijn belachelijk', zegt FRA-directeur Michael O'Flaherty.

Zo beweert 76 procent dat ze zich erg thuis voelt in het land waar ze woont, en zegt 85 procent dat geweld als reactie op religieuze of racistische beledigingen nooit gerechtvaardigd is. Bij niet-moslims is die aversie tegen geweld wel nog iets sterker. Moslims hebben dan weer wel meer vertrouwen in de democratie dan de gemiddelde EU-inwoner. O'Flaherty benadrukt wel dat moslims die ooit te maken kregen met discriminatie of haatmisdrijven, zich minder verbonden voelen met de gemeenschap dan wie zoiets nog nooit heeft meegemaakt.

De studie wijst uit dat die religieuze discriminatie in stijgende lijn zit. Bijna een op de vijf respondenten geeft aan dat ze in de laatste vijf jaar gediscrimineerd zijn geweest door huiseigenaars, werkgevers of ambtenaren vanwege hun religie. In een gelijkaardige studie uit 2008 was dat maar bij één op de 10 het geval. 'We riskeren individuen te vervreemden van hun gemeenschap, met potentieel gevaarlijke gevolgen', reageert de FRA-directeur.

De immigranten die sinds de vluchtelingencrisis van 2015 in de EU zijn aangekomen, zijn niet opgenomen in de studie. De survey vond vorig jaar plaats, bij moslims die al langer in de Europese Unie verblijven.