Moslimjongeren bang gemaakt: Scholengroep Brussel spreekt Moslimexecutieve tegen

Goris reageert daarmee op de uitspraken die Achaibi donderdagavond deed in Terzake op Canvas. Achaibi reageerde daar zelf op de berichtgeving van Knack over hoe moslimjongeren bang gemaakt worden door bepaalde islamleerkrachten. De voorzitter van de Moslimexecutieve, het belangrijkste islamitisch orgaan van het land, sprak in Terzake van 'een heksenjacht' en zegt dat het onderwijs nooit contact heeft genomen om de problematiek aan te kaarten.

'Goris kent de Moslimexecutieve en zou perfect contact kunnen opnemen met ons en met de islaminspecteurs. Maar hij noch de CLB's hebben al contact met ons opgenomen met betrekking tot de verhalen die we nu te horen krijgen', aldus Achaibi.

Klopt niet, zegt Goris. 'Rechtstreeks contact met de Moslimexecutieve is daarvoor niet de geijkte weg in het onderwijs,' schrijft Goris in een opiniestuk op Knack.be. 'Wel officiële kanalen, met name de inspecteurs Islam die op hun beurt met hun hogere oversten, de Moslimexecutieve, dienen te overleggen. In het verleden hebben we altijd onmiddellijk, conform de afspraken die we hierover maakten, de inspectie Islam gecontacteerd wanneer islamleerkrachten in onze scholen uitspraken deden die niet stroken met het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (GO).'

Donderdagochtend nog is er volgens Goris meteen een spoedoverleg ingepland met de inspecteurs Islam. 'Maar ook vorig jaar in mei, nadat we aan de alarmbel hadden getrokken over extreme vormen van het belijden van de ramadan, hebben wij overleg gepleegd en opvolgingsvergaderingen gehouden met twee (van de drie) inspecteurs waarbij we ons plan van aanpak hebben voorgelegd, maar tevens duidelijk hebben gevraagd naar de bijdrage van de inspectie en de Moslimexecutieve.'

Goris roept Achaibi nu op om zo snel mogelijk rond de tafel te zitten.