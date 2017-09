Moslimexecutieve wil eigen seminarie om imams op te leiden

Het Executief van de Moslims in België (EMB), kortweg Moslimexecutieve, het orgaan dat de moslims in ons land vertegenwoordigt, wil een eigen seminarie oprichten om imams te vormen. Dat zegt voorzitter Salah Echallaoui in de krant Le Soir.

'Vandaag zijn we verplicht imams uit het buitenland te nemen, omdat we die zelf niet hebben. Ons seminarie moet die buitenlandse imams die in België aankomen opleiden, opleiding geven aan erkende imams en aan diegenen die het willen worden.'

Dat seminarie zal een andere rol vervullen dan het Franstalige 'institut de promotion des formations sur l'islam' van de Franse gemeenschap, waarvan het directiecomité vorige week werd samengesteld.

Faculteit

Eerder wees ook de Raad van State er de Franse gemeenschapsregering al op dat het niet aan de overheid toekomt om imams op te leiden. Op termijn is wel voorzien dat dat instituut een islamitische theologische faculteit opricht, wellicht interuniversitair en tweetalig.

'De dag waarop de faculteit bestaat, is er geen nood meer aan een seminarie', aldus de voorzitter van de Moslimexecutieve. 'Ik wil duidelijk zijn: we willen die plannen niet hinderen. We zijn vragende partij.' Maar de moslimgemeenschap wil er evenmin op wachten.

Het seminarie oprichten vereist de nodige middelen. Daarvoor kijkt de executieve naar de federale regering en de gewesten.