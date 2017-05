Moraalfilosoof Patrick Loobuyck: 'We hoeven katholieke feestdagen niet af te schaffen'

De behoefte aan rituelen is typisch menselijk, zegt moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UAntwerpen en UGent). Ze verklaart waarom veel ongelovigen toch nog voor de communie kiezen. 'Ze zien nog geen echt alternatief. Er is dus een "gat in de markt".'