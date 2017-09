Montasser AlDe'emeh over zijn veroordeling: 'Koren op de molen van IS'

Jihadexpert Montasser AlDe'emeh vindt zijn veroordeling tot zes maanden cel met uitstel voor schriftvervalsing door het hof van beroep in Antwerpen 'jammer en zelfs onbegrijpelijk'. 'Wie mij omwille van deze uitspraak criminaliseert, zorgt in feite voor koren op de molen van medestanders en sympathisanten van IS.'