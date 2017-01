Monica De Coninck (SP.A): 'De N-VA wil terug naar de tijd van upstairs, downstairs'

'Deze regering wil mensen niet vooruithelpen, ze wil mensen alleen bestraffen', zegt Monica De Concink (SP.A). 'Ze is in de eerste plaats helemaal niet bezig met mensen, ze wil alleen maar saneren.' De Coninck, die elf jaar het Antwerpse OCMW leidde en in 2014 verrassend minister van Werk werd in de regering-Di Rupo, was het gesprek nochtans begonnen met de toegeving dat ze niet zo goed is in oppositietaal. Daarvoor heeft ze te veel ervaring als bestuurder, ze weet al te goed hoe moeilijk het kan zijn om dingen in beweging te krijgen. Maar het moet zijn dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

...