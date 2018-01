Mogen Fransen vervanger van F16 bouwen? Regering wacht op juridische analyse

De regering wil de huidige 54 F-16's vervangen door 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen, een investering van zowat 3,6 miljard euro voor de aankoop alleen. Voor de vervanging is een aanbestedingsprocedure uitgeschreven. Twee vliegtuigbouwers dienden een concreet voorstel in: het Amerikaanse Lockheed Martin, dat de F-35 bouwt, en de Eurofighter Typhoon van een Europees consortium rond Airbus en BAE.

Na de deadline maakte de Franse regering ook een voorstel over voor de Rafale, gebouwd door een consortium rond Dassault. Dat aanbod gebeurde echter buiten de aanbestedingsprocedure. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zei aanvankelijk dat de Rafale zichzelf buitenspel had gezet, door niet op de officiële aanbesteding in te tekenen. Hij vond de ruime compensaties die de Fransen voorhouden ook 'te mooi om waar te zijn'. Het kernkabinet heeft het Franse voorstel echter nog niet afwezen en vroeg om een bijkomende juridische analyse.

De komende weken wordt er aan die analyse verdergewerkt, zei premier Charles Michel dinsdag in het parlement na een vraag van sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen. 'Ik ben niet van plan om op dit moment een definitieve appreciatie uit te drukken, wij hebben immers nog wat tijd nodig om meer duidelijkheid te krijgen op juridisch vlak. Daarna zal de politieke beoordeling volgen', zei de premier.

Op 14 februari moeten de kandidaten die op de aanbesteding hebben geantwoord een 'best and final offer' indienen.