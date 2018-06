Mogen dieselbussen nog tot 2035 onze steden in?

120 hybrides, 55 diesels en 7 elektrische bussen. Met die order, goed voor 64 miljoen euro, plaatste openbaarvervoermaatschappij De Lijn vorige week bij VDL Bus Roeselare 'de grootste bestelling ooit voor groene voertuigen'. Met in totaal 417 hybride bussen zal in het najaar van 2019 een vijfde van de busvloot van De Lijn uit groene bussen bestaan. 'We kijken verder dan onze uitlaat lang is en dragen bij aan betere luchtkwaliteit', aldus directeur-generaal bij De Lijn Roger Kesteloot.

...