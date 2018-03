Mogelijke voyeuristische filmpjes in kleedkamer HoGent: 'Daders moeten gestraft worden'

Dat bevestigt woordvoerder Johan Persyn.

De beelden van de vrouwen die stiekem gefilmd werden staan op een Nederlands internetforum. Daarop staan heel wat filmpjes en foto's in onder meer sauna's, zwembaden en kleedkamers. Zo staan er ook beelden op van het Nederlandse vrouwenhandbalteam dat zich omkleedt om naar de sauna te gaan.

Does anybody recognize this shower room? (https://t.co/hF575wx88O) A man hides behind a door to film showering women and publish them on the web. Please RT pic.twitter.com/FXsDoUpMu2 — Joost Schellevis (@Schellevis) March 9, 2018

Mogelijk werden er ook beelden gemaakt in de kleedruimtes van campus Schoonmeersen van de HoGent. De school diende daarom een klacht in tegen onbekenden bij de politie zegt woordvoerder Johan Persyn. 'We hebben het vannacht vernomen en hebben zaterdagochtend meteen een klacht ingediend.'

Of de beelden daadwerkelijk op de campus Schoonmeersen zijn gemaakt en hoe ze zijn gemaakt maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek. 'In alle geval lijkt het er wel zo op en dus hebben wij ook onmiddellijk alle zaalwachters de opdracht gegeven om te controleren of er geen camera's zijn opgehangen en ook om extra alert te zijn om onze bezoekers hun privacy te garanderen. We krijgen immers zo'n 5 à 6.000 bezoekers per week op bezoek, internen en externen. Dergelijke incidenten willen we uiteraard vermijden en we nemen de privacy van onze bezoekers zeker en vast ter harte.'

De Backer: 'Dit is degoutant. Privacycommissie en politie moeten actie ondernemen'

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) is verontwaardigd over de intieme beelden op een voyeuristisch forum van vrouwen, die stiekem gefilmd zijn in de sauna, bij een massage of in de kleedkamer of douche van een sporthal. De Privacycommissie en de politie moeten actie ondernemen, zegt hij. 'Ik wil dat ze kijken hoe de site offline kan worden gehaald. En dan keihard achter de daders aangaan.'

'Stiekem iemand filmen kan niet. Nooit. Als vrouwen dan nog eens stiekem in intieme sfeer worden gefilmd, ben ik extra verontwaardigd. Dit is echt degoutant. Dit doe je niet', reageert De Backer, nadat voyeuristische beelden waren opgedoken van vrouwen die stiekem werden gefilmd in sauna's, zwembaden en andere openbare plekken. Ook zijn mogelijk voyeuristische beelden van vrouwen gemaakt in de kleedruimtes van het sportcomplex van de HoGent.

De Backer noemt dit een flagrante schending van de privacy. 'Hoe kan dit gebeuren? Waar wordt de site gehost? Zijn er nog andere Belgen betrokken? Dat zijn vragen die uitgeklaard moeten worden. De Privacycommissie, maar ook de politie moeten dit tot op het bot uitzoeken. Ik wil ook dat ze bekijken met de Nederlandse collega's hoe de site offline kan worden gehaald.'

De staatssecretaris verwijst nog naar de nieuwe Europese privacywetgeving, waarbij burgers meer rechten krijgen en beelden sneller offline kunnen worden gehaald. 'The right to be forgotten is een belangrijk recht', aldus De Backer. 'We versterken dit recht en verplichten bedrijven het rigoureus toe te passen. In dergelijke gevallen speelt het een cruciale rol om beelden te verwijderen en de privacy van mensen beter te beschermen.'

Hij zegt nog dat mensen die zich herkennen op de beelden, een klacht kunnen indienen bij de Privacycommissie en de politie. De HoGent heeft al een klacht ingediend tegen onbekenden bij de politie.