Mogelijke opvolgers F-16 wapenen zich

Tegen 14 februari 2018 moeten de verschillende agentschappen uiteindelijk hun "Best and Final Governmental Proposal" overmaken. Op basis daarvan zal de regering - in principe in de loop van het jaar - de opvolger van de F-16 kiezen.

De overheid is van plan om 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen te kopen en heeft daarvoor 3,573 miljard euro uitgetrokken. Er zijn nog drie gevechtsvliegtuigen kandidaat om de F-16's op te volgen. Het gaat om de F-35 Lightning II van het Amerikaanse Lockheed Martin (aangeboden door het F-35 Joint Program Office), de Rafale F3R van het Franse Dassault (door de Direction Générale de l'Armement) en de Eurofighter Typhoon van Airbus (door het Britse ministerie van Defensie).

Lockheed Martin is van plan om op 7 september een "on-the-record" briefing te organiseren voor de pers over de F-35, in aanloop naar de meeting in het Limburgse Sanicole. Daar zullen de drie kandidaat-opvolgers van de F-16's te zien zijn. De dag erna nodigt de Britse ambassadeur in België, Alison Rose, op haar beurt alle journalisten uit voor een ontbijt met vertegenwoordigers van de Royal Air Force (RAF), de groep BAE Systems en het consortium Eurofighter. Ze zullen het aanbod van het Britse ministerie van Defensie voorstellen en "bijkomende details" leveren over het Eurofighter Typhoon-programma. Aan Franse zijde zijn noch bij de Direction Générale de l'Armement, noch bij de groep rond Dassault Aviation, Snecma en Thales, die de Rafale F3R promoten, plannen voor een informatiesessie.

Aanvankelijk was de aanbesteding (Request for Government Proposal, RfGP) van de Belgische overheid verstuurd naar de staatsagentschappen die vijf vliegtuigbouwers vertegenwoordigen: twee Amerikaanse en drie Europese. De Amerikaanse luchtvaart- en defensiegroep Boeing, die de F/A-18 E/F Super Hornet bouwt, haakte al af. De Zweedse autoriteit die het nieuwe gevechtsvliegtuig voorstelde van de groep Saab, de JAS 39 Gripen E, besliste later om dat toestel uit de running te halen.