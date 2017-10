Mogelijke fraude met tankkaarten bij Net Brussel

Bij Net Brussel werken ongeveer 2.800 mensen. Er zijn 740 tankkaarten, deels voor het personeel op het terrein, deels voor mensen van de administratie en de directie. Er zouden ook ongeveer zeventig "reservekaarten" zijn voor het geval de gewone kaarten verloren of defect zijn.

Het Rekenhof heeft nu vastgesteld dat die reservekaarten soms vaak gebruikt worden voor abnormaal hoge of lage hoeveelheden. Dezelfde kaart wordt soms meermaals per dag gebruikt voor verschillende soorten brandstof. De brandstoffactuur bij Net Brussels liep in 2016 op tot 3,16 miljoen euro. Ook de kilometerstand bij tankbeurten zou niet zo nauwkeurig bijgehouden zijn. Daardoor zouden vele berekeningen van het gemiddeld brandstofverbruik fout zijn.

Ook het register dat moet vermelden welke kaart aan welke wagen is verbonden, was niet up to date.

Naar aanleiding van het rapport heeft de directie van Net Brussel een nieuw reglement opgemaakt. Voor de dienstvoertuigen wordt per werknemer maximaal 1.500 liter brandstof per jaar uitbetaald. Net Brussel veranderde sinds september ook van brandstofleverancier en de reservetankkaarten zouden op naam worden gezet.