Mogelijke dreigvideo van IS waarschuwt voor aanslag op Antwerpen-Centraal

Op de berichtenapp Telegram is een video opgedoken waarin een mogelijke aanhanger van terreurgroep Islamitische Staat dreigt met een aanslag op het Centraal Station in Antwerpen. Dat bericht het Britse The Daily Express op gezag van Ahmet Yayla, terreurexpert aan de Amerikaanse George Mason University.

In het amateuristisch aandoende filmpje zien we beelden gemaakt door iemand die het stationsplein oploopt en daarna ook het station zelf binnen gaat. Vooral de muziek die over het filmpje loopt, is belangrijk: het gaat om dezelfde muziek als in een filmpje dat gemaakt werd over de Turkse nachtclub Reina in Istanbul. Kort nadat dat filmpje opdook, zorgde een dolle schutter inderdaad voor een bloedbad in de nachtclub, op Oudejaarsnacht. In het filmpje over het Centraal Station worden ook nog de boodschappen 'we zijn hier' en 'we gaan aanvallen' meegegeven, zo stipt terreurexpert Ahmet Yayla aan.

This #ISIS video "We are still here" released in a #telegram app chat room today claims that they will carry out an attack in #Belgium soon. pic.twitter.com/YVsAFFYj7d -- Ahmet S Yayla (@ahmetsyayla) March 3, 2017

Telegram is een berichtenapp waar IS-aanhangers veelvuldig gebruik van maken om dreigementen, haatberichten of video's te verspreiden. Yayla monitort naar eigen zeggen dagelijks meer dan duizend berichten tussen Telegram-profielen die door IS'ers gebruikt worden, en vond daarin ook dit filmpje terug. Zelf denkt hij dat de dreiging 'aannemelijk' is, maar de Belgische terreurexpert Pieter Van Ostaeyen denkt in ieder geval niet dat het filmpje van de officiële kanalen van IS afkomstig is.

De video's die de terreurorganisatie onder eigen beheer uitbrengt, zijn meestal bijzonder professioneel gemaakt, met soms de allures van een Hollywood-actiefilm. 'Misschien hebben ze het van iemand met IS-sympathieën', aldus Van Ostaeyen, die wel benadrukt dat de dreiging voor aanslagen in ons land blijft bestaan.