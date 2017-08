De vraag is een symptoom: moeten we ons schuldig voelen als we gewend raken aan de aanslagen? Wat doen we met de knauw in ons geweten als we vorige week snel weer tot de orde van de dag overgingen, ook toen bleek dat een vrouw uit Tongeren in Barcelona is omgekomen? De kwestie duikt al maandenlang op overal in Europa, ongeveer vanaf het moment dat druppelsgewijs, de ene zieke aanslag na de andere, bleek dat het lang niet alleen bij Charlie Hebdo en de Bataclan zou blijven.

...