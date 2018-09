Moeten we drugs legaliseren? Stel uw vraag aan onderzoeker Stijn Hoorens

Mail uw naam, adres en vraag voor Stijn Hoorens naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Het rommelt weer in 't stad, nu de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft gesuggereerd dat enkele gemeenteraadsleden banden zouden hebben met de drugsmaffia. Aan politieke schandalen geen tekort, anderhalve maand voor de verkiezingen. Maar volgens politicoloog Dave Sinardet is er meer aan de hand, zo zei hij in De Morgen. Hij noemt het een 'afleidingsmanoeuvre om het falen van zijn drugsbeleid te verbloemen'. Zes jaar geleden lanceerde De Wever namelijk zijn beruchte 'war on drugs', maar met de nieuwe verkiezingen in zicht lijken die drugs in Antwerpen populairder dan ooit.

En dus zullen er weer stemmen opgaan om die repressieve aanpak te herzien en in plaats daarvan drugs - in de eerste plaats cannabis - te legaliseren. Voorstanders beweren namelijk dat je de illegale circuits en de bijhorende (zware) criminaliteit zo overbodig kunt maken. Bovendien krijg je meer controle over de kwaliteit van drugs en kun je de gebruikers beter opvolgen.

Maar klopt dat wel? Moedig je (jonge) mensen dan niet aan om meer (hard)drugs te gaan gebruiken? En krijg je misschien alsnog illegale circuits, die niet-gereguleerde drugs leveren aan minderjarigen? Moet je gebruikers dan registreren? En enkel drugs verkopen in 'staatswinkels' of apotheken? Maar zullen dan op straat geen goedkopere - en onveiligere - drugs verkocht worden? En is het überhaupt wel mogelijk om 'veilige' drugs te ontwikkelen?

Zo'n legalisering zou trouwens ook onverwachte voordelen kunnen hebben voor de economie. Zo pleitte Michel Maus onlangs op Radio 1 een voor legalisering van cannabis. Hij verwees onder meer naar Canada en enkele Amerikaanse staten. Het blijkt hen namelijk geen fiscale windeieren te leggen: in Californië bracht dit in 2016 maar liefst 646 miljoen dollar belastingen op, een cijfer 'om ijl in het hoofd van te worden'. En zo zijn er meteen middelen om de nefaste gevolgen van drugsgebruik te betalen.

Stijn Hoorens is onderzoeker bij de denktank RAND. Hij is onder meer gespecialiseerd in internationaal drugsbeleid.