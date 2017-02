Moeten we bang zijn voor het salafisme? Stel uw vraag aan Khalid Benhaddou

Mail uw naam, adres en vraag voor Khalid Benhaddou naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Het wahabistisch salafisme rukt op in ons land. Dat blijkt uit een recent rapport van het Orgaan voor de Coördinatie van de Dreiging (OCAD). Deze radicale vorm van de islam vindt zijn wortels in Saoedi-Arabië en pleit voor een terugkeer naar de 'zuivere' islam, zoals die werd beleden ten tijde van de profeet Mohammed. Elke modernisering wordt afgewezen.

De wahabisten hebben bovendien een sterke bekeringsdrang en ook in ons land zouden steeds meer moskeeën deze radicale ideeën verspreiden. Onder meer de Grote Moskee in Brussel wordt steevast genoemd als wahabistisch. Moeten we hier bang voor zijn? Vormt dit wahabisme een bedreiging voor onze westerse samenleving? Is het een voedingsbodem voor terreur?

Dat het wahabisme bestreden moet worden, daar zijn de meeste experts en politici het over eens. De vraag is alleen: hoe? Zit de oplossing in het promoten van een 'officiële islam' in ons land, zoals CD&V-parlementslid Veli Yüksel bepleit? Met goed opgeleide imams en erkende moskeeën, zodat de controle groter is?

Of komt het er vooral op aan om de Saoedische geldstromen droog te leggen? Dat land zou miljoenen investeren om het wahabisme naar Europa te importeren. Onder meer regeringspartij Open VLD pleit er nu voor om die geldstroom te controleren en eventueel te stoppen, maar dat is zeker geen evidentie. De godsdienstvrijheid en de scheiding tussen Kerk en Staat zijn belangrijke hindernissen. Bovendien heeft ons land handelsrelaties met Saoedi-Arabië, waardoor bepaalde politici op eieren lopen. Moet onze regering meer moed tonen en meer controle uitoefenen op de moskeeën?

Khalid Benhaddou is imam in de Al-Fath-moskee, de grootste moskee van Gent, en is voorzitter van het Platform van Vlaamse imams. In opdracht van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) coördineert Benhaddou, zelf een islamleerkracht, een team experts dat in scholen de radicalisering van moslimjongeren moet tegengaan. Benhaddou is de verpersoonlijking van de moderne en rationele islam in Vlaanderen. Hij pleit voor een niet-letterlijke lezing van de Koran en heeft een heldere mening over hoe je de extreme islam en zijn terroristische uitwassen kan bestrijden. Van zijn hand verscheen vorig jaar 'Is dit nu de Islam?' (Borgerhoff&Lamberigts). Benhaddou (°1988) is de zoon van Marokkaanse ouders die in de jaren zeventig naar Gent verhuisden.