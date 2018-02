Moeten houtkachels verboden worden? Stel uw vraag aan Bram Claeys (Organisatie Duurzame Energie)

Mail uw naam, adres en vraag voor Bram Claeys naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Dat de Belg een baksteen in zijn maag heeft, wordt dezer dagen op Batibouw meteen duidelijk. Maar blijkbaar hebben Belgen ook een houtkachel in hun maag zitten. Want de commotie was zeer groot toen Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) aankondigde dat ze af wil van oude, zeer vervuilende houtkachels. En dat is nu toevallig wat veel Vlamingen in huis hebben staan.

De cijfers zijn dan ook hard. De Vlaamse Milieumaatschappij verwoordde het in 2016 als volgt: 'Een gezellig vuurtje stoot meer fijn stof uit dan 1000 kilometer met de auto rijden'. Slik. En dat terwijl u zo graag met uw kinderen aan de kachel of open haard zit. Hebt u die kinderlongen nu voorgoed verpest? Of die van de buren? En moet u die kachel nu overboord gooien? Of nog maar één keer per jaar aansteken met Kerst, zoals Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck suggereerde. Wat hem betreft mogen houtkachels op termijn volledig verboden worden.

Verwarring alom. Want houtverbranding staat ook te boek als een vorm van hernieuwbare energie. Voor elke gekapte en verbrande boom kan (in principe) een nieuwe worden geplant. Prima toch? En wat met al die Vlamingen die het snoeihout uit hun eigen tuin opstoken? Ze halen de energie vlakbij huis (er is dus geen vervuilend transport nodig), en planten in het beste geval nieuwe bomen aan. Weegt dat ecologische gedrag op tegen de nadelen van fijnstof?

Of moet u misschien investeren in een pelletkachel? Die stoot veel minder fijnstof uit en alles gebeurt automatisch, waardoor u niet verkeerd kunt stoken. Maar ook hier is natuurlijk een keerzijde: om die pellets te maken, worden op grote schaal bossen gekapt in Canada en Scandinavië, om ze vervolgens wereldwijd te transporteren. Erg ecologisch klinkt dat ook niet.

Kunnen hout- of pelletkachels nog deel uitmaken van duurzame energie? En zoja: onder welke voorwaarden? Zoniet: hoe kunt u, in al uw bezorgdheid rond milieu en gezondheid, uw huis nog duurzaam verwarmen en van energie voorzien? Zijn er manieren die 100 procent geschikt zijn voor een gezonde, groene toekomst?