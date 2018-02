Moet iedereen in de winter vitamine D slikken?

Spoiler: vitamine D is geen vitamine, maar een hormoon. Het gevolg is dat we zelf vitamine D aanmaken. Maar daar hebben we wel iets voor nodig: zon. Veel zon. Iets wat ons regenachtige en bewolkte land in de winter maar weinig te bieden heeft. In plaats van 6 maanden te overwinteren op Tenerife, bestaat er een goedkopere oplossing: vitamine D in pilletjes slikken. Maar mogen we dit zomaar doen? En is het eigenlijk wel nodig? Prof. dr. Chantal Mathieu zet alle do's en dont's en nog veel meer op een rijtje.