Moeder Servisch gezin vraagt asiel aan voor dochter: uitwijzing uitgesteld

Eerder werd het beroep van het gezin afgewezen. Het gezin kan en zal worden gerepatrieerd, meldde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dinsdagavond.

Het gaat om een gezin uit Servië met vier kinderen. Het gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 illegaal in ons land. Twee keer werden ze in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar telkens namen ze de benen.

De opvang van uitgeprocedeerde gezinnen in een afgesloten deel van de site in Steenokkerzeel is sinds begin augustus mogelijk. Er kunnen tot vier gezinnen opgevangen worden. Ze kunnen er tot een maand opgesloten blijven terwijl de overheid de terugkeer naar hun land van herkomst voorbereidt. Tegen de opsluiting van het gezin in het centrum van Steenokkerzeel kwam heel wat protest, onder meer van het Belgische middenveld.

De beroepsprocedure van het Servische gezin bij de RVV was er een van 'uiterst dringende noodzakelijkheid' of UDN, een kortgedingprocedure, verduidelijkt het kabinet-Francken. De procedure werkte schorsend: zolang het beroep niet verworpen was, mocht het betrokken gezin niet gerepatrieerd worden.

Eerder vandaag meldde de Franstalige krant La Libre dat de moeder dan toch nog asiel heeft aangevraagd in naam van haar oudste zesjarige dochter, die net als haar broers en zussen in België geboren is.

Volgens de krant deed ze dat na een eerste poging tot repatriëring woensdagmorgen. De moeder weigerde toen op het vliegtuig te stappen en werd teruggebracht naar het gesloten centrum. Het gezin zal tijdens de procedure opgesloten blijven, weet La Libre. De aanvraag zou in een versnelde procedure worden onderzocht zodat de maximale opsluitingsduur van vier weken wordt gerespecteerd.