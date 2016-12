Mobiliteitsbudget in ruil voor uw bedrijfswagen

Wat?

Als het van de regering afhangt, kunt u binnenkort uw bedrijfswagen inruilen. In het recentste begrotingsakkoord is ingeschreven dat de regering een mobiliteitsbudget uitwerkt. Met dat budget kan een werknemer zelf beslissen hoe hij zijn woon-werkverkeer organiseert. De bedrijfswagen verdwijnt niet, maar werknemers kunnen vrijwillig een grote bedrijfswagen inruilen voor een kleinere, ze zouden kunnen kiezen voor een ander vervoermiddel (zoals het openbaar vervoer of de fiets), of voor een hoger nettoloon.

...