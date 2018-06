'Misschien moet Theo Francken die ene ontbrekende debatfiche maar eens schrijven'

En wat als we het nu eens ernstig namen, dat marshallplan? Elke diepgaandere discussie over migratie eindigt vandaag, vooral ter linkerzijde, met een vage verwijzing naar economische hulp voor de Afrikaanse migratielanden. Dat wordt dan kortweg 'marshallplan' genoemd, naar het Amerikaanse hulpprogramma voor Europa na de Tweede Wereldoorlog. Vandaag is het begrip een stoplap geworden in een debat dat vertrekt bij de noodzaak om de toevloed van migranten te verminderen. Via de versterking van de Europese grenspolitie van Frontex, een aanpassing van de Dublinakkoorden en een spreidingsplan, eindigt het migratiedebat doorgaans bij het besef dat al die maatregelen samen nooit zullen volstaan om de migratiegolf helemaal te stoppen. Een marshallplan is het échte sluitstuk, waarbij we de Afrikanen niet neokoloniaal een aalmoes aanreiken, maar als gelijke handelspartners elkaars welvaart verhogen. Een sterker Afrika mag dan aanvankelijk de migratie aanjagen - welvarender Afrikanen trekken mak...