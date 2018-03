'Minstens vijf legerchefs hebben studie in doofpot gestopt'

In een interview zaterdag in De Morgen zegt Melissa Depraetere, de militaire experte van oppositiepartij SP.A, dat er tussen de vijf en zeven hoge luchtmachtofficieren betrokken waren bij het verzwijgen van de studie die de partij lekte. In die studie staat dat de Belgische F-16's nog duizenden vlieguren meer aankunnen.