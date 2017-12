Ministerraad maakt beheer Proefbank voor Vuurwapens efficiënter

'Met de hervorming wil ik het beheer van de Proefbank zo efficiënt en transparant mogelijk maken', zegt bevoegd minister Kris Peeters (CD&V). De grootste wapenopslagplaats van ons land kwam enkele weken geleden in de actualiteit. VTM had in een nieuwsuitzending getoond dat bezoekers zonder problemen in de Proefbank kunnen geraken. Er liggen onder andere kalasjnikovs en automatische oorlogswapens opgeslagen.

De wetgeving voor de Proefbank dateert al van 1888 en werd in al die jaren nauwelijks aangepast. Na de hervorming zal de Proefbank door het leven gaan als een autonome instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid. Vandaag bestaat de raad van bestuur uit een voorzitter en zes wapenmeesters en wordt die voorgezet door de burgemeester van Luik. In de toekomst zullen vier onafhankelijke bestuurders en drie vertegenwoordigers van de belanghebbende sectoren in de raad van bestuur zetelen.

'De wapenhandelaars zullen dus nog vertegenwoordigd zijn, maar geen meerderheid meer hebben. Op die manier garanderen we de onafhankelijke werking van de Proefbank', legt minister Peeters uit. Het mandaat van de directeur wordt beperkt tot zes jaar en kan enkel worden vernieuwd na een gunstig advies van de raad van bestuur. De minister van Economie kan de directeur ook schorsen en ontslaan.