Minister Weyts en CD&V zien geen enkele reden om maximumsnelheid te verhogen

De discussie over de snelheidslimieten laait weer op door een studie van het BIVV, waaruit blijkt dat het verkeer op de autosnelwegen een pak vlotter en veiliger kan verlopen als de snelheidslimiet verlaagd wordt in functie van de verkeersdrukte. Een verhoging van de snelheidslimiet heeft volgens het BIVV geen voordelen die opwegen tegen de nadelen, maar toch wil Mobiliteitsminister François Bellot (MR) bekijken of de snelheid op sommige plaatsen omhoog kan naar 130 kilometer per uur. Niet als algemene regel, wel onder strikte voorwaarden op specifieke plaatsen en tijdstippen met weinig ongevallen.

Ben Weyts (N-VA), die als Vlaams minister bevoegd is voor Mobiliteit, noemt het 'een raadsel' hoe minister Bellot op basis van deze en andere studies kan concluderen om de snelheid te verhogen.'We wéten dat een verhoging naar 130 kilometer per uur zal leiden tot meer verkeersdoden", stipt Weyts aan. "We hadden al het onderzoek van het BIVV, dat zwart op wit voorspelt dat tien kilometer per uur sneller rijden, jaarlijks 25 extra dodelijke slachtoffers geeft. Nu hebben we ook de slechte ervaring in Nederland, waar het aantal verkeersdoden op wegen waar je 130 mag, op één jaar tijd verdrievoudigd is. In Nederland gaan er om die reden nu stemmen op om die 130 km per uur alsjeblief terug te draaien'.

'We kampen in Vlaanderen nu al met de schande van 400 verkeersdoden op één jaar tijd. Nog meer doden tellen om een paar minuten tijd te winnen, is voor mij onaanvaardbaar', klinkt het nog.

Coalitiepartner CD&V ziet de maatregel evenmin zitten. 'Een verhoging is totaal geen optie in ons land', zegt Kamerlid Jef Van den Bergh. Hij benadrukt ook dat het BIVV zelf geen voorstander is van een verhoging.

'Enkel emotionele argumenten'

Ook automobielorganisatie VAB is niet voor het idee gewonnen. 'Zeker in Vlaanderen is het maar de vraag of het wel goed is. De belangrijkste veiligheidsrisico's op de snelweg zijn de snelheidsverschillen en de invoerbewegingen. Door de maximumsnelheid te verhogen, vergroot je de verschillen. Bovendien wordt invoegen op de snelweg moeilijker omdat het verkeer sneller aankomt. Het zou nefast zijn voor de ongevallen en de stremming van het verkeer', aldus woordvoerder Maarten Matienko.

Delen Er zijn enkel emotionele argumenten voor een snelheidsverhoging. Rationeel zijn er geen redenen

's Nachts moet volgens de VAB-woordvoerder rekening gehouden worden met de verminderde rijvaardigheid aan hogere snelheid en het beperkte zicht. De VAB-woordvoerder besluit: 'Er zijn enkel emotionele argumenten: het is leuk om sneller te rijden of je vindt dat je een veilige wagen hebt. Rationeel zijn er geen redenen.'

Een gerichte vertraging zou dan weer wel heilzaam zijn. 'De maximumcapaciteit van de snelwegen bereik je niet aan 120 km/uur, wel aan 80 à 90 km/uur. Door de snelheid te verlagen bij druk verkeer, wordt de file uitgesteld en zal hij ook minder lang zijn', zegt Matienko nog.