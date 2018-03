Minister van Pensioenen Bacquelaine wil nog tot 2039 gunstig pensioen voor leger en NMBS

In 2030 gaat de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar, maar in een ontwerptekst voorziet minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) in een overgangsregeling van twintig jaar voor militairen en treinpersoneel. Dat schrijven Het Laatste Nieuws, De Morgen en La Dernière Heure donderdag op basis van een advies van de Inspectie van Financiën.