Minister van Justitie Koen Geens: 'Recidive bij penitentiair verlof ligt op 2 tot 3 procent'

Justitie heeft in 2015, 2016 en 2017 respectievelijk 4.917, 4.693 et 4.696 penitentiaire verloven toekent. Daarvan werden er 383, 489 en 660 ingetrokken wegens het niet naleven van de voorwaarden. Dat komt overeen met 7,8, 10,4 en 14 procent, verklaarde minister van Justitie Koen Geens in de Kamer op een vraag van Annick Lambrecht (sp.a). In een vijfde van de gevallen werden nieuwe feiten gepleegd, wat neerkomt op een recidive van tussen 2 en 3 procent.

Tot nu hebben 854 gevangenen van een verlengd verlof genoten. In 126 gevallen werd de vergunning ingetrokken. Dat is in 14 procent van de gevallen, wat vergelijkbaar is met de normale penitentiaire verloven. Donderdag heeft minister van Justitie Geens de toekenning van verlengde penitentiaire verloven met een week opgeschort tot de evaluatie van de maatregel afgerond is.