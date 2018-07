Minister Schauvliege (CD&V) over aanhoudende droogte: 'Geen zorgen maken om drinkwater'

"Er is voldoende voorraad, maar we hebben wel preventief maatregelen gevraagd aan de burgers", aldus Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege in een interview met VTM NIEUWS.

Als die preventieve maatregelen worden nageleefd, blijft er nog twee tot drie maanden water uit de kraan lopen, verzekert ze. Dat er op dit moment voldoende drinkwater voorradig blijft, betekent dus niet dat burgers niet spaarzaam moeten zijn. Integendeel, de minister adviseert om 'zuinig en verantwoord' om te springen met het drinkwater.

Zo is het onverantwoord om 'een 'gazon' te besproeien met water. Dat is overigens nooit verantwoord, stelt ze. "Een gazon herstelt zich ook na een periode van droogte", aldus Schauvliege.

Voorts meldt de minister dat ze de procedure opstart om de aanhoudende droogte te erkennen als landbouwramp. "We zullen die procedure starten, maar we moeten daar wel de adviezen van experten voor hebben. Zo moet vastgesteld worden dat het gaat om een uitzonderlijke droogte. Daar hebben we het KMI voor", aldus Schauvliege.

Eerder deze week hadden landbouworganisaties aan minister Schauvliege gevraagd om te onderzoeken of de voorwaarden vervuld zijn om de droogte van de afgelopen weken te erkennen als landbouwramp.