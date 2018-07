Minister Reynders verdeelt tijd vrijdag tussen diplomatie en voetbal

De buitenlandminister zal de enige Belgische verantwoordelijke zijn die vrijdagavond in de tribunes van de Kazan Arena zal zetelen om de Rode Duivels te steunen tegen de Seleçao. Maar vooraleer naar Rusland af te zakken, ontmoet de minister in de voormiddag in de Georgische hoofdstad Tbilissi zijn ambtgenoot David Zalkaliani en premier Mamouka Bakhtadze. Reynders kwam donderdag om 23.30 uur aan in Georgië.

Bakhtadze, ex-CEO van de Georgische spoorwegen, leidt de regering van de kleine Kaukasusrepubliek na het ontslag van de onpopulaire Guiorgui Kvirikachvili op 13 juni jongstleden. Bij zijn aantreden beloofde hij het werk voort te zetten om Georgië toe te laten treden tot de Europese Unie en de Navo. Het is wellicht een van de onderwerpen die hij vrijdag zal aansnijden met Reynders. Op 11 en 12 juli vindt in Brussel een Navo-top plaats.

De situatie in de afvallige, pro-Russische gebieden Abchazië en Zuid-Ossetië staat waarschijnlijk ook op de agenda. Na de blitzkrieg waarbij Rusland tegenover Georgië stond in 2008, erkende Moskou de onafhankelijkheid van de twee enclaves. Het installeerde er ook militaire basissen waar duizenden soldaten gelegerd zijn. Tbilissi spreekt van een 'bezetting' van een deel van zijn grondgebied.

Ook al kijkt Reynders ernaar uit om de voetbalwedstrijd in Kazan bij te wonen, hij benadrukt ook dat dergelijke verplaatsingen hem in staat stellen om diplomatieke contacten in de buurlanden te leggen en regionale problematieken aan te snijden. Zoals dat het geval is in Georgië.