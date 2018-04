Minister Reynders hoopvol over Belgische kansen om verkozen te worden in VN-Veiligheidsraad

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft zich dinsdag optimistisch uitgelaten na de inspanningen die België leverde om zijn kandidatuur kracht bij te zetten voor een zetel in de Veiligheidsraad van 2019 tot 2020. Sinds zondag dingden het koningspaar en de minister van Buitenlandse Zaken naar de zetel van niet-permanent lid in de V-Raad via verschillende ontmoetingen, speeches en evenementen.