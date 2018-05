Minister Jambon wacht onderzoek af alvorens zich uit te spreken

Nogal wat oppositiepartijen wilden de minister woensdag in de Kamer aan de tand voelen over wat er precies gebeurde tijdens die tragische nacht. 'Ik zal pas antwoorden wanneer het onderzoek gedaan is. Ik wil geen uitspraken doen die de rechtsgang kunnen verstoren of beïnvloeden', antwoordde de minister.

Het meisje kwam vorige week woensdagnacht om het leven toen ze door een kogel werd geraakt. Ze bevond zich toen in een bestelwagen, samen met haar ouders en andere migranten. Het voertuig werd al kilometers lang achtervolgd door de politie. Hoe verliep de achtervolging? Wie heeft de ouders ingelicht over de dood van het meisje? Gebeurde dat pas veel later? Is hun ander vierjarig kindje samen met hen opgesloten? Zijn de andere migranten in de bestelwagen - en ook de smokkelaars - vrijgelaten?

Het is maar een greep uit de vele vragen die Marco Van Hees (PVDA), Benoit Hellings (Ecolo), Wouter De Vriendt (Groen), Eric Thiebaut (PS) en Meryame Kitir (SP.A) de minister voorschotelden.

Maar die wil dus geen enkele risico nemen rond het verloop van het onderzoek. Jambon preciseerde dat er momenteel geen twee onderzoeken door mekaar lopen. Het is niet zo dat de Dienst Enquêtes P van het Comité P - de politiewaakhond - een eigen onderzoek voert naar het tragische incident. Wel werd de dienst door de onderzoeksrechter gevat met een aantal precieze feiten, zei minister Jambon.

De vicepremier wees op de krijtlijnen van de ministeriële rondzendbrief die het kader schetst voor de politie in geval van een achtervolging, maar ook op de regels rond het gebruik van wapens. Die achtervolging strekte zich uit over de provincies Namen en Henegouwen. In beide provincies waren toen telkens drie ploegen van twee personen bij de wegpolitie aanwezig, legde de minister uit.

Honderden mensen houden wake aan justitiepaleis in Brussel

Honderden mensen zijn woensdagavond op het Poelaertplein aan het Brusselse Justitiepaleis samengekomen om met een wake de doodgeschoten peuter Mawda te herdenken. De aanwezigen hingen lange rijen van babykleertjes op om hun steun te betuigen aan de ouders. Om 22.00 uur volgt er nog een wake met fakkels.

De opkomst toont dat de dood van de tweejarige peuter leeft onder de bevolking. Sinds de ouders van Mawda maandag met hun versie van de feiten naar buiten kwamen, lijkt het medeleven onder de bevolking nog gegroeid.

De honderden betogers hingen babykledij op en toonden borden waarop leuzen als 'no licence to kill' of 'nous sommes tous des étrangers' te lezen stonden. Samen eisen ze gerechtigheid en duidelijkheid over de zaak.'Dat is ook wat de ouders vragen, duidelijkheid en gerechtigheid', vertelt Peter Terryn, coördinator van 'Solidarity for All' en het steuncomité voor de ouders van Mawda. 'We moeten ervoor zorgen dat dit zich niet kan herhalen. De agent die geschoten heeft, is bekend. We vinden het vreemd dat hij niet gearresteerd wordt, want het is iemand die toch verdacht is van onvrijwillige doodslag en het is iemand die niet volgens de regels heeft gereageerd.'

Het steuncomité en de advocaten van Mawda eisen nog altijd een onafhankelijke parlementaire onderzoekscommissie.'Daar is vreemd genoeg weinig steun voor, dus we moeten afwachten wat er politiek beweegt. We blijven acties voeren en druk zetten tot er gerechtigheid is', besluit Terryn.