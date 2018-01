Minister Geens twijfelt aan doeltreffendheid wettelijk verbod op fake news

De Franse president Emmanuel Macron heeft onlangs zo'n initiatief aangekondigd, maar minister Geens denkt dat een verbod verschillende problemen met zich mee zou kunnen brengen. President Macron had in zijn nieuwjaarstoespraak voor de pers aangekondigd dat hij een wet wil die het verspreiden van fake news in verkiezingstijden aan banden kan leggen. Dat is volgens het staatshoofd nodig om 'de liberale democratieën te beschermen'.

Kamerlid Jean-Jacques Flahaux (MR) wilde woensdag van minister Geens zijn standpunt weten over dergelijk initiatief. 'Op het eerste zicht twijfel ik eraan of een wettelijk verbod de beste manier is om dat fenomeen te bestrijden', antwoordde Geens in de commissie Justitie. Hij wees op problemen op het vlak van interpretatie, bewijsvoering en handhaving. Het is volgens de minister in de eerste plaats aan beheerders van communicatiekanalen om de correctheid na te gaan van de verspreide boodschappen en zo nodig stappen te zetten om ze te verwijderen. Niet alleen hun geloofwaardigheid staat immers op het spel, maar het draait ook rond hun verantwoordelijkheid tijdens een gerechtelijke procedure indien de verspreiding van vals nieuws ernstige schade heeft berokkend, legde Geens uit.

Overigens dreigt een verbod snel in het vaarwater van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid terecht te komen. Bovendien kan de verspreiding van fake news al onder een aantal bestaande bepalingen vallen, zoals laster en eerroof.

Het probleem zal vaak ook draaien rond de identificatie van wie achter de boodschap schuilgaat. President Macron gaf aan dat hij vooral de mogelijkheden voor het gerecht wil opkrikken om via een versnelde procedure de inhoud van bepaalde websites te laten schrappen, een account te kunnen sluiten of de toegang tot een website te kunnen blokkeren. Geens gaf aan dat in dat verband al stappen werden gezet, in het kader van de procedure voor de inbeslagname van gegevens, maar dat verbeteringen of uitbreidingen nog mogelijk zijn.