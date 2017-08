Minister Ducarme vraagt uitleg aan voedselagentschap

Minister Ducarme, die nog maar sinds einde juli minister is nadat zijn voorganger Willy Borsus minister-president van de Waalse regering werd, laat in een persbericht weten 'de grootst mogelijke klaarheid te zullen scheppen'.

'Transparantie en het voorzorgsprincipe zijn prioritair', klinkt het, en dus werd het FAVV om meer uitleg gevraagd. Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) volgen het dossier van nabij op.

De Block: 'Geen enkel gevaar voor de volksgezondheid'

De Block beklemtoont dat de analyses die tot nu toe uitgevoerd zijn op eieren geproduceerd in België aangeven dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid. 'De informatie die het FAVV tot nog toe aan de minister bezorgde, betreft 80 procent van de verdachte bedrijven die eieren voor consumptie produceren. De analyses van deze eieren tonen een aanwezigheid aan die ver onder de zeer strenge Europese normen ligt (10 keer minder en lager), in tegenstelling tot Nederland, waar diverse resultaten de Europese drempels overschrijden'.

De volledige resultaten worden begin volgende week verwacht. Het FAVV moet die resultaten 'zo snel mogelijk in detail bekendmaken', klinkt het.