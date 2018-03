Minister Ducarme over slachthuisfraude: 'Er moet een voor en een na Veviba zijn'

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) wil een congres organiseren over 'kwaliteit en respect' na het slachthuisschandaal van de in opspraak geraakte vleesleverancier Veviba uit Bastenaken. Dat congres moet leiden tot extra maatregelen om het vertrouwen van de consument in de vleessector terug te winnen. 'Er moet een periode voor en een periode na Veviba zijn', aldus Ducarme zondag.

De minister zal het voorstel dinsdag op tafel leggen tijdens een bijeenkomst van het ketenoverleg (waarin de hele 'keten' is vertegenwoordigd, gaande van landbouwers over slachthuizen tot vleesverwerkers en distributie). 'De affaire-Veviba werpt een schaduw op de hele Belgische vleessector, terwijl deze producten van hoge kwaliteit te bieden heeft', stelt Ducarme. 'De vleessector mag niet verengd worden tot Veviba.'

De minister wil maatregelen uitwerken in samenwerking met de sector en met de gewesten. De maatregelen vormen 'een essentiële stap in het herstel van het consumentenvertrouwen, dat terecht is geschaad na de onthullingen'. De landbouwminister en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) trokken donderdag de erkenning van het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken in. Bij een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels op het vlak van voedselveiligheid. Zo zou de vermelde invriesdatum van het vlees vervalst zijn.