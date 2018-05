Minister De Block (Open VLD): 'Vergrijzing oorzaak hoge werkdruk bij verpleegkundigen'

De belangrijkse oorzaak van de toenemende werkdruk bij verpleegkundigen is de vergrijzing, en bijgevolg het stijgend aantal chronisch zieken. Daarmee reageert minister De Block op een op het bericht in de krant Het Laatste Nieuws over de werkdruk in de zorgsector. Ze toont begrip voor de situatie en neemt de boodschap mee.

De krant organiseerde in samenwerking met beroepsvereniging NVKVV en vakbond ACV een enquête bij 2.560 verpleegkundigen. Daaruit blijkt dat de sector af te rekenen krijgt met een schrijnend gebrek aan personeel, wat leidt tot een steeds hogere werkdruk. Van de verpleegkundigen in ziekenhuizen zegt 88 procent dagelijks gebukt te gaan onder hoge werkdruk. Vooral de gezondheid van verpleegkundigen schiet erbij in, zo blijkt.

Zo geeft 15 procent van de bevraagde verpleegkundigen aan dat ze dagelijks geneesmiddelen gebruiken om hun job aan te kunnen. Ook bij de verpleegkundigen die nog maar enkele jaren aan de slag zijn, heeft 10 procent dagelijks geneesmiddelen nodig. Het gaat daarbij voornamelijk om pijnstillers, ontstekingsremmers en slaappillen.

Minister De Block toont begrip, maar wijst in haar reactie ook op de verantwoordelijkheid die directies dragen voor het welzijn van hun werknemers. Vanuit de overheid werden al tal van maatregelen genomen, verduidelijkt het ministerie van Volksgezondheid.

Zo werd verleden week nog een pilootproject gelanceerd tegen burn-out in de ziekenhuizen ,en werd al een campagne gelanceerd tegen het overmatig gebruik van medicijnen.

Het sociaal akkoord dat onlangs van kracht werd, erkent verpleegkunde als een zwaar beroep. In dat verband werden verschillende financiële incentives aangereikt, waardoor de lonen omhoog gaan.