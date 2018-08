Minister De Block neemt maatregelen na problemen eHealth-platform

Zo werd een nieuwe website gelanceerd waarop statusupdates worden gegeven over mogelijke incidenten. Gebruikers kunnen via Twitter in 'real time' geïnformeerd worden bij pannes. Er worden ook versneld noodprocedures uitgewerkt om de continuïteit van de dienst te garanderen, staat in een communiqué.