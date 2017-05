Mindfulness: hou eens een dag uw mond

Na Stille Zaterdag wordt straks misschien ook Stille Dinsdag een fenomeen in onze contreien. Het verzekeringsbedrijf Delta Lloyd Life experimenteerde een tijdje geleden met No Talk Tuesday: een wekelijkse voormiddag waarop werknemers in alle rust kunnen werken. Vaste telefoons en smartphones uit, geen mails die binnenlopen, geen vergaderingen. Intussen sprongen nog twee bedrijven op de kar. Ook onder topmanagers is het tegenwoordig trendy om af en toe een volledige stiltedag in te lassen. Björn Prins, klinisch psycholoog en medeoprichter van Itam (Institute for training of attention and mindfulness) organiseert al enkele jaren zulke dagen en ziet het succes ervan toenemen. 'Onze zogenaamde stilteabonnementen worden enorm gewaardeerd: daarmee kun je als manager om de zes weken bewust een stiltedag inlassen. Op zo'n dag wordt niet of nauwelijks gepraat, ...