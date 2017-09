Minder pensioen voor werkloze 50-plussers: nog geen beslissing, wel al 20 miljoen euro gevonden

In het VRT-journaal van 4 augustus legde Vincent Van Quickenborne, Kamerlid voor Open VLD én voorzitter van de parlementaire commissie Sociale Zaken, glashelder uit hoe het Zomerakkoord van de regering het pensioen van werkloze vijftigplussers zou hervormen: 'Op dit moment is het zo dat mensen die vijftigplus zijn en werkloos zijn, hun pensioen wordt berekend op basis van het laatste loon. In de toekomst zal dat veranderen. Vijftigplussers die langer dan een jaar werkloos zijn, van hen zal het pensioen berekend worden op basis van een minimumjaarrecht - dat is eigenlijk een vast lager bedrag van ongeveer 2000 euro per maand. Voor hen zal dat zo zijn zoals dat vandaag voor iedereen zo is.'

