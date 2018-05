Minder loon voor spijbelende parlementsleden

Parlementsleden die te veel stemmingen missen in parlementscommissies, zullen dat binnenkort voelen in hun portefeuille. Een voorstel daarover werd unaniem goedgekeurd, maar treedt wel pas in voege na de volgende verkiezingen. Dat melden Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg donderdag.