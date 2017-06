Minder dieren in Vlaamse asielen binnengebracht vorig jaar

De cijfers zijn verzameld bij 85 dierenasielen in Vlaanderen. Er werden in 2016 in totaal 37.242 dieren geregistreerd tegenover 44.305 het jaar voordien. Katten zijn de grootste dierengroep. Er kwamen vorig jaar 17.938 katten binnen in de dierenasielen, waarmee een lichte daling van 4,3 procent wordt opgetekend.

Het aantal honden dat werd binnengebracht nam wel licht toe (+3,8 procent) tot 9.336. De stijging kan deels te verklaren zijn voor een toename in het aantal inbeslagnames van honden (+61 procent).

Die stijging van het aantal inbeslagnames - bij katten ging het om een toename van 250 procent - is volgens de minister toe te schrijven aan een "kordater beleid" ten opzichte van verwaarloosde en mishandelde dieren, luidt de persmededeling. De minister hoopt het aantal katten in de asielen trouwens nog terug te dringen door de invoer van een centrale databank voor katten, naar analogie met de hondendatabank.

Dankzij die hondendatabank kon 83 procent van alle gevonden honden naar de eigenaar teruggebracht worden. Ter vergelijking: bij de katten ligt het herenigingscijfer nu nog maar op 5 procent, geeft de minister nog mee. De kattendatabank zou dit jaar nog van start moeten gaan.