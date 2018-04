Minder dan de helft van de bussen en trams van De Lijn op tijd

De tevredenheid bij De Lijn lag nooit zo laag als vorig jaar. Dat meldt De Standaard. Het aandeel reizigers dat de dienstverlening van de Vlaamse vervoermaatschappij een score van zeven of meer op tien gaf, is vorig jaar gedaald naar 64 procent. In 2015 en 2016 was dat nog 71 procent. Ruim de helft van de bussen rijdt niet stipt.

Slechts 44 procent van de reizigers is tevreden over de stiptheid van De Lijn, zo blijkt uit de laatste tevredenheidsenquête van de openbare vervoersmaatschappij. Dat is 8 procentpunt minder dan het jaar voordien. De trend ligt in lijn met de toestand op het terrein: vorig jaar reed slechts 46 procent van de bussen op tijd, tegen 55 procent in 2016. De rest was minstens 2 minuten te vroeg of 5 minuten te laat.

'De stiptheid van onze voertuigen is een probleem dat alleen maar verergert', zegt Roger Kesteloot, de directeur-generaal van De Lijn, in De Standaard. 'Net als iedereen die met de auto rijdt, hebben ook wij te lijden onder de toenemende filedruk. Het is cruciaal dat de Vlaamse regering en de lokale besturen investeren in een betere doorstroming voor de bussen en trams. Laten we nu eindelijk eens voldoende inzetten op openbaar vervoer.'

Kesteloot vindt dat de 18 miljoen euro die Vlaanderen jaarlijks vrijmaakt voor ingrepen om de doorstroming te verbeteren, nauwelijks volstaan. Het gaat bijvoorbeeld over de beïnvloeding van verkeerslichten of de aanleg van afgescheiden tramsporen en busbanen, zodat de bussen van De Lijn niet moeten aanschuiven tussen ander verkeer.