Migratie-expert Alexander Betts: 'Help vluchtelingen in hun herkomstregio'

De Britse politicoloog Alexander Betts staat in Oxford aan het hoofd van het befaamde Refugee Studies Center. Samen met zijn collega Paul Collier publiceerde hij vorig jaar Refuge: Transforming a Broken Refugee System, een veelbesproken boek dat het Europese migratiebeleid aan de kaak stelt. Van een aanpak van heartless head (vrijwel onverschillig toekijken hoe de Syrische vluchtelingencrisis totaal ontspoorde) ging het in één ruk naar de headless heart-aanpak van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, en dan weer terug, want op 'Wir schaffen das' volgde een regressie naar gesloten grenzen en strakke migratiecontrole. De auteurs legden niet alleen de vinger op de zere plek, ze wezen ook de weg naar een duurzaam Europees asiel- en migratiebeleid. Pragmatiek en principes moeten daarbij hand in hand gaan, klinkt het.

...