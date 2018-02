Mieke Vogels keert een beetje terug: 'Ik heb nooit in Samen geloofd'

'Ik heb nooit in Samen (het Antwerps kartel met Groen, SP.A en onafhankelijken, red.) geloofd', zegt Mieke Vogels (63) aan De Zondag, 'Ik heb dat ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Dat was een verstandshuwelijk met weinig liefde. Ik voelde ook in mijn partij weinig draagvlak'.

'Kijk: de socialistische partij is een machtspartij. Ik heb dat al vaak gezegd. Groenen geloven in de macht van de idee, socialisten geloven in de idee van de macht. Zij hebben de macht nodig. Hun cultuur strookt niet met onze cultuur. Zij moeten ook met de handrem op campagne voeren. Eén voorbeeld: wij zijn de enigen die de havenuitbreiding in vraag stellen. De socialisten durven dat niet. Maar ze stellen wel dat ze propere lucht willen. Het ene gaat niet samen met het andere'.

Ze denkt, zegt ze, dat de schade rond de breuk van Samen beperkt zal blijven: 'Groen maakt nu meer kans om de verkiezingen te winnen dan onder Samen'.

Was ze ontgoocheld toen de partij haar argumenten tegen het kartel naast zich neerlegde?

'Een beetje wel, ja. Dat moet ik toegeven'.

In 2014 was ze gestopt met actieve politiek en ging ze met pensioen. Zal ze bij de verkiezingen in oktober op een lijst staan?

'In het district Deurne is die vraag gekomen, en ik zal dat doen. Maar ik heb geen ambitie meer om terug in de districtsraad te zetelen. Ik wil de lijst steunen. De stad Antwerpen is een ander verhaal. Vorige maand kwam Groen nog op onder Samen, vandaag is dat voorbij. Ik wacht af.'

Ergernis over Gwendolyn, zorgen over #MeToo

Hoewel Vogels tegenwoordig in hoofdberoep oma is, en kinderoppas, blijft ze zich ergeren aan wat er politiek gaande is.

'De voorbije maanden erger ik me vooral aan mevrouw Gwendolyn Rutten (voorzitter van Open VLD, red.). Emancipatie staat voor haar gelijk aan de arbeidsmarkt. Wie niet werkt, kan blijkbaar niet geëmancipeerd zijn. Waarom zou ik minder geëmancipeerd zijn als ik voor mijn kinderen wil zorgen? Of als ik als vrijwilliger iets wil doen? Neem nu die 500 euro onbelast bijverdienen. Daar is veel te weinig protest tegen. Welke boodschap geef je jongen mensen? "Ga werken, consumeer". Maar niet: "Engageer u". Je moet niet verwonderd zijn dat jeugdbewegingen moeilijk leiders vinden. De dag komt dat mevrouw Rutten mensen met een laag pensioen zal zeggen: ga bijklussen. Zij die werken, zijn de goeden. De anderen zijn profiteurs'.

Vogels worstelt naar eigen zeggen wat met de #MeToo-campagne.

'Ik ben bang dat de slinger te ver doorslaat in de andere richting. Na de Witte Mars waren er papa's die niet meer met hun dochter in bad durfden. Dit gaat dezelfde richting uit. Een man die een vrouw even vastpakt, is toch geen brug te ver? En als je dat niet wil, dan zeg je dat. Laat ons een beetje volwassen blijven. We mogen elkaar toch nog behagen. Als een vrouw uitdagend gekleed gaat en een man verleidt, dan hoeft ze toch niet kwaad te worden als die man avances maakt. Let wel: in machtsrelaties is dat anders. Daar moet afstand blijven.'