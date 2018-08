Microfoons op Hasselts plein verklikken ruzie of vechtpartij

Op het Hasseltse Dusartplein komen over een dikke maand microfoons die kunnen oppikken of er een vechtpartij losbarst of glazen en flessen worden kapotgeslagen. Politiecamera's zoomen daar dan meteen automatisch op in, schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad zaterdag.