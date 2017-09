Michiel Trippas is nieuwe Vlaamse diversiteitsambtenaar

Michiel Trippas is aangesteld als de nieuwe Vlaamse diversiteitsambtenaar. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA). Trippas neemt de fakkel over van Alona Lyubayeva die eerder dit jaar werd ontslagen. Trippas was de voorbije maanden al waarnemend diversiteitsambtenaar.