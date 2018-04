Michel: 'We moeten dialoog met Rusland openhouden'

Michel zei dat in het VTM-middagnieuws. De eerste minister herbevestigde zijn begrip en steun voor de luchtaanvallen van de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk op Syrië.

Volgens hem ging het niet om een symbolische aanval. 'De bedoeling was om duidelijk te maken dat er een rode lijn is en in de toekomst te vermijden dat president Assad opnieuw chemische wapens gebruikt.'

Dialoog

Toch is er volgens Michel nu vooral nood aan dialoog. 'Een politiek initiatief is van cruciaal belang om meer kansen te geven aan een duurzame oplossing. Zelfs met landen waarmee we niet spontaan akkoord zijn, zoals Rusland, denken we dat het belangrijk is toch een dialoog open te houden.'

Premier Michel herinnerde eraan dat hij enkele weken geleden de Russische president Vladimir Poetin en premier Dmitri Medvedev ontmoette in Moskou. 'Niet omdat ik de advocaat van Rusland zou zijn, maar omdat ik denk dat het nodig is dialoog te voeren.'

Zonder Assad

Een definitieve oplossing voor Syrië kan er desalniettemin, aldus Michel, enkel één zonder president Assad zijn, een bondgenoot van Rusland. 'Daar is geen twijfel over in mijn ogen.'

De premier vindt dat nu ook landen als Saudie-Arabië en Iran meer een rol spelen, zo zei hij nog.

Steun

Coalitiepartners Open VLD en CD&V lieten zaterdag al weten zich achter de oproep van premier Michel tot politieke onderhandelingen te scharen. 'We steunen en begrijpen de gezamenlijke actie in Syrië. Het gebruik van chemische wapens is een 'rode lijn' en zal dat altijd blijven. Premier Charles Michel kan op Open VLD rekenen. Wij staan achter hem en steunen ten volle zijn oproep tot politieke onderhandelingen', twitterde Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten in het Engels.

Ook CD&V verklaart bij monde van partijvoorzitter Wouter Beke dat de partij zich achter de premier schaart.

Oppositiepartij Groen reageerde dat 'bombardementen en spierballengerol alleen de vrede niet dichterbij brengen, maar zorgen voor een verdere escalatie. De enige weg nu is eindelijk echte diplomatieke gesprekken richting vrede. Dat is prioriteit'.

De PVDA noemde de aanvallen dan weer 'een ernstig gevaar voor internationale escalatie' en 'een flagrante en onaanvaardbare schending van het internationale recht'. De partij vraagt de Belgische regering om afstand te doen van haar NAVO-bondgenoten.