Michel: 'Toetredingsproces Turkije zit op dood punt'

'De Turkse regering keert de Europese waarden de rug toe', aldus premier Michel. 'We zagen de voorbije maanden ook erg onheuse en onaanvaardbare uitspraken van Turkije aan het adres van verschillende Europese landen.'

Eerder dan volwaardig lidmaatschap bepleit Michel de onderhandeling van een 'strategisch partnerschap' met Turkije. 'Want het is in het strategisch belang van de EU om een dialoog te hebben' met de Turken. 'Wat staan op een moment van de waarheid met Turkije', aldus de premier.

Het is niet de eerste keer dat hij dat zegt. In een interview met Knack zei Michel eerder dat 'Turkije op ramkoers ligt met Europa.' 'We moeten daarop reageren, en ik vind dat we de toetredingsgesprekken van Turkije tot de EU moeten bevriezen', klonk het toen. 'Europa heeft twee jaar geleden een grote fout begaan tijdens de onderhandelingen over die deal. We hebben aanvaard om met Turkije de gesprekken te beginnen met een thema - de vluchtelingencrisis - waarop wij het zwakst stonden. Dat land is economisch zwaar afhankelijk van ons, maar dat hebben we niet uitgespeeld.'

Sinds de staatsgreep van juli 2016 heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ingrijpende veiligheidsmaatregelen getroffen en fundamentele vrijheden aan banden gelegd. Aan het Turkse referendum van vorige maand, dat de president fors meer macht gaf, ging een bitse campagne vooraf waarin de spanningen met Europa werden opgevoerd en Erdogan verschillende Europese landen wegzette als naziregimes.

