Michel: 'Toekomst van Europese samenwerking staat op het spel'

De 28 Europese staats- en regeringsleiders verzamelen rond deze tijd in Brussel voor wat sommigen een 'cruciale' top voor de toekomst van de Europese Unie noemen. Belangrijkste item op de agenda is de migratiekwestie, die de gemoederen in Europa nu al weken hoog doet oplopen.

De Europese leiders moeten een oplossing zoeken voor de boten met migranten op de Middellandse Zee, nu Italië niet meer bereid lijkt nog meer migranten op te vangen, er moeten beslissingen worden genomen over de versterking van de Europese buitengrenzen en de lidstaten moeten zich ook buigen over hoe ze de onderlinge solidariteit beter kunnen organiseren.

Voor Belgisch premier Charles Michel staat de 'de Schengenzone, en dus de toekomst van de samenwerking op Europees niveau' op het spel. Als de ene na de andere lidstaat zijn grenzen voor migranten sluit, gaat het vrij verkeer van personen en dus de Schengenzone de facto op de schop, vreest Michel. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel waarschuwde daar al voor.

Michel hamert op een beleid 'op Europees niveau', dat niet alleen in lijn is met het internationaal recht maar ook efficiënt is, herhaalde hij. 'Dat betekent een sterkere beveiliging van de buitengrenzen, akkoorden met Afrikaanse landen én meer solidariteit op Europees niveau.'

Over de zogenaamde 'regionale ontschepingsplatformen' die de EU zou oprichten in Noord-Afrika, om er economische vluchtelingen van vluchtelingen te onderscheiden vooraleer ze in de Europese Unie aankomen, zijn 'nog meer details over de modaliteiten nodig', zei de premier. 'Het moet mogelijk zijn om akkoorden te sluiten met Afrikaanse landen, maar we moeten ook zeker met de UNHCR (VN-vluchtelingenagentschap, red.) en de Internationale Organisatie voor Migratie samenwerken, om zeker te zijn dat de oplossingen conform zijn met het internationaal recht én efficiënte resultaten opleveren.'

Migratie ligt straks op tafel tijdens het diner van de Europese leiders. Verwacht wordt dat het debat tot vrijdag in de vroege uurtjes zal duren. 'Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik denk dat het moment gekomen is om beslissingen te nemen. We moeten vanavond nog een stap in de goede richting kunnen zetten', besluit Michel.